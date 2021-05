Juan José Olivares

Jueves 6 de mayo de 2021, p. 7

Pese a que la conexión entre el jazz y la salsa ha sido documentada históricamente y las colaboraciones entre músicos de estos géneros han sido numerosas a través de los años –incluyendo a figuras como Mario Bauza y Dizzy Gillespie, Machito y Charlie Parker, Luis Russell y Louis Armstrong–, aún resta mucho por describir y por reconocer .

Este brevario musical lo hace Rubén Blades en su página oficial en argumento a su reciente material discográfico: Salswing, con el que asegura: Intento continuar esa relación, comprobando que el arte no posee nacionalidad, sino que representa un espíritu que trasciende razas, geografías e idiomas .

En esta placa, Blades se hace acompañar de una excelente banda panameña, la Orquesta de Roberto Delgado, con la que en 2019 realizó una ecléctica descarga sonora en el Auditorio Nacional de México. Es casi el mismo combo con el que ganó dos premios Grammy Latinos y uno estadunidense, y con el cual se constituye en prueba fehaciente de lo que afirmo: la música es un regalo universal y desde Panamá renovamos nuestro aporte con este disco... Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros grabándolo y que en estos tiempos difíciles les permita sonreír, bailar y confiar en un mejor futuro .

El panameño es un referente histórico en la salsa; voz autorizada en la música global. Tiene 17 premios Grammy, 35 películas como actor, cinco años como ministro de turismo de su país, colaboraciones con músicos como Lou Reed, Elvis Costello, Sting, Steven van Zandt... es activista político-social y doctor en ciencias políticas.

Salswing está grabado con Roberto Delgado y una orquesta big band de más de 20 músicos panameños, pero también tiene invitados como Tom Kubis y Jahaziel Arrocha en los saxos, Milton Salcedo en el piano y Xito Lovell en el trombón, entre otros.

El álbum es mitad swing y mitad salsa y está dedicado a la memoria de nuestro colega, amigo y miembro de la banda, el percusionista Carlos Perez-Bido, recientemente fallecido a causa de Covid... Estoy orgulloso de la calidad demostrada por nuestros músicos, los arreglos de Roberto Delgado y Tom Kubis , comparte Blades, quien considera que este trabajo ayudará a sostener a nivel mundial y de manera positiva la imagen del artista nacional .

Puntualiza: Hemos hecho varias ediciones del trabajo. Una versión recoge todos los números de swing y de salsa de manera intercalada. Otra versión ofrece solamente los números swing, con un par de números de salsa, y otra versión sólo los temas de salsa con un par agregado de canciones de swing. La portada, como siempre, estuvo a cargo de Orosman de la Guardia. Espero que el trabajo goce del apoyo de todos ustedes .

En Salswing se pueden escuchar piezas abrazadas por un exceso poderoso de metales como Pennies From Heaven, Mambo Gil, Ya no me duele, Watch What Happens, Canto niche y Tambó.

