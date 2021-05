Afp

Martes 4 de mayo de 2021

Sídney. Agresiones sexuales, cuerpos estirados hasta el dolor para ganar flexibilidad y adolescentes humilladas al ser calificadas con exceso de peso. Un informe publicado ayer sacó a la luz los excesos en la gimnasia australiana en las últimas décadas.

He tenido una buena vida a pesar de la gimnasia , señaló una antigua deportista de alto nivel bajo anonimato, entre cerca de 50 personas participantes en este informe de la Comisión Australiana de Derechos Humanos (AHRC).

Pero he tenido que hacer frente a consecuencias físicas y sicológicas. Me hubiera gustado sin duda no haber formado parte de la élite de la gimnasia , añadió.

La AHRC señaló que además de las agresiones, los gimnastas fueron víctimas de negligencias médicas, declaraciones racistas y sexistas, así como humillaciones físicas.