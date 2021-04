Afp

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. 9

La Habana/Miami. La Habana y Miami están librando una guerra de consignas políticas, pero en canto: durante los pasados meses, simpatizantes y detractores del gobierno cubano, en ambas orillas, se han embarcado en un contrapunteo musical a ritmos de reguetón, salsa y rap.

La última batalla en esta guerra de canciones se librará el domingo, cuando el dúo Gente de Zona interprete por primera vez en público, en un concierto en Miami, el tema que desató las hostilidades: Patria y Vida.

Se acabó, sesenta años trancando el dominó (...) El pueblo se cansó , dice la canción que secuestra el eslógan castrista Patria o muerte para llamar a un nuevo amanecer en la isla.

En ella también cantan, mirando a la cámara con ira, Descemer Bueno y Yotuel Romero del grupo Orishas, ambos instalados en Florida, y, desde Cuba, los raperos El Funky y Maykel Osorbo.

Desde su lanzamiento, Patria y Vida causó gran revuelo tanto en Cuba como en Miami, donde el exilio cubano exigía a Alexander Delgado y Randy Malcolm de Gente de Zona, que manifestaran públicamente su posición política.

Patria y Vida llegó porque Cuba está en un momento crítico", afirma Malcolm en el Marine Stadium de Miami, donde tendrá lugar el concierto estilo drive-in (como un autocine), debido a la pandemia.

Hay represión como nunca. No tienes libertad de expresión. No se cumplen los derechos humanos , dice a la Afp, añadiendo que él y Delgado temen las repercusiones que ahora podrían padecer en Cuba, donde ambos tienen familia.