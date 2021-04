Ap

Nueva York. The Weeknd fue desairado por los Grammy, pero es el máximo candidato a los premios Billboard de la Música 2021, en los que los raperos Pop Smoke y Juice WRLD obtuvieron múltiples candidaturas póstumas y el desacreditado cantante country Morgan Wallen recibió seis postulaciones.

La ceremonia de entrega se transmitirá en vivo el 23 de mayo.

En los apartados de música latina, Anuel AA, Maluma, Bad Bunny, J Balvin y Ozuna competirán por el premio a mejor artista latino, mientras los tres últimos se medirán también por el galardón a mejor artista latino masculino.

El galardón a la mejor artista latina femenina se lo disputarán Becky G, Karol G y Rosalía. El de mejor dueto o grupo latino entre la Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armado y Los Dos Carnales.

The Weeknd, Juice WRLD y Pop Smoke, el tercero más nominado de este año, se medirán por el honor al artista del año con Taylor Swift y Drake, el cantante más laureado en la historia de estos galardones.

The Weeknd recibió 16 postulaciones, incluyendo a mejor artista masculino, mejor artista de R&B, mejor álbum Billboard 200 por After Hours y mejor canción Hot 100 por Blinding Lights, tema número uno del año pasado. DaBaby, gracias a su éxito Rockstar y su aparición como invitado en What’s Poppin, de Jack Harlow, le sigue con 11 menciones, y competirá consigo mismo en apartados como mejor canción de rap, mejor canción, streaming y mejor colaboración.

Pop Smoke, con 10 candidaturas, murió en febrero a los 20 años mientras sus canciones y mixtapes comenzaban a aparecer en las listas de popularidad de pop y rap. Su álbum debut oficial, Shoot for the Stars, Aim for the Moon”, fue lanzado en julio y dominó las listas y los servicios de streaming con canciones certificadas platino como For the Night, What You Know About Love y Dior, que estuvo postulada a un Grammy este año. Sus candidaturas al Billboard incluyen mejor artista nuevo, mejor artista masculino, mejor artista de rap y mejor álbum Billboard 200.