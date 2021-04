Javier Aranda Luna

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. 6

Arturo Ripstein es un director de cintas polémicas, como El lugar sin límites. En esa película la homosexualidad y el travestismo fueron un escándalo en los años 60. Hoy vuelve a provocarnos con El diablo entre las piernas, donde el sexo y el erotismo entre los viejos nos hacen ver una realidad que miramos de soslayo.

–Muchos de sus temas son muy provocadores. Generalmente sus películas ponen en el centro temas controvertidos.

–Mis películas están muy lejos de tener valores concretos sociológicos, políticos o antropológicos. Cuento temas que sí son más o menos fuertes, pero cuando estoy haciendo la película no se me ocurre que va a provocar un escándalo. De pronto molestan y de pronto arman escándalos, como ha pasado con algunas, pero no es intencional. No estoy al margen de lo que hago, sé por dónde voy, pero no necesariamente digo voy a meter el dedo en la llaga . Sucede que allí estaba la llaga y allí estaba el dedo.

“Recuerdo el escándalo que provocó El lugar sin límites en la España franquista

No se había tratado el tema de la homosexualidad más o menos en serio. Desde que hay cine en México ha habido homosexuales, pero eran los mariquitas caricaturescos más o menos ridículos. Y en mi película es la primera vez que se trataba con cierta ambición y seriedad el asunto.

–Es el primer beso homosexual del cine mexicano.

–Recuerdo que en San Sebastián cuando la película gana, el momento en el que van acercándose lentamente los protagonistas para darse un beso empieza un pequeño rugido en el cine que aumenta hasta el delirio, y se arma un escándalo de todos los diablos. Salimos de la sala Roberto Cobo, Lucha Villa y yo en medio de la gritería.

Proceso fascinante

–¿Cómo escoge sus temas?

–Se puede decir de manera fácil un lugar común: yo no escojo los temas, los temas me escogen a mí, pero casi, casi, es verdad. Además hay una cosa curiosa: cuando empiezas a buscar un tema y comienza a surgirte en todos lados sabes que es del que debes hablar.

“Cuando dije vamos a hacer Medea, que es Así es la vida, de pronto todo lo que yo tocaba, todos los libros que leía, mágicamente en todo había alusiones a Medea. Eso ocurre con enorme frecuencia cuando el tema es el escogido. Te empiezan a surgir cosas relacionadas por todas partes. Me imagino que la atención está puesta y estrecha la visión y eso es fascinante.”

–En cine es muy importante la forma en que se cuentan las cosas.

–Siempre he pensado que la manera de contar el cuento es el cuento. Eso he intentado durante toda mi carrera. En última instancia lograr hacer poesía, que es esta cosa compleja, difícil de definir. Yo soy un simple aspirante a eso. Ocasionalmente la he tocado lateralmente, pero nunca he dejado de intentarlo.

–Señor Ripstein, ¿ha tenido algún tipo de censura?