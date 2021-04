Abril Del Río

Miércoles 28 de abril de 2021

La Copa del Mundo y preolímpico de clavados en Tokio (1-6 de mayo) será para saber en qué nivel estamos, cómo nos encontramos, cómo está el mundo en medio de esta pandemia en el deporte, cómo vemos a las contrincantes, y así poder hacer una estrategia rumbo a los Juegos Olímpicos , señaló Paola Espinosa antes de viajar a Japón con el equipo nacional.

Ya estoy lista para la Copa, una competencia que me ilusiona mucho, que me emociona, que también me pone un poco nerviosa después de tanto tiempo de no competir, de mucha incertidumbre por el tema de la pandemia , señaló la clavadista, quien está prácticamente calificada a Tokio junto con Malany Hernández en la prueba de tres metros sincronizados.

La doble medallista olímpica destacó su recuperación después del Covid que enfrentó en diciembre y que ambas se sienten muy seguras por la preparación que han realizado y porque consiguieron la plaza olímpica para el país en 2019 y no se participaba en esa prueba desde Atenas 2004, y el año pasado se ubicaron segundas en la Serie Mundial.