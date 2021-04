El segundo gol de las americanistas llegó en los primeros minutos del complemento. En un tiro de esquina, Flores peinó el esférico y Janelly Farías (51) remató junto al palo derecho para ampliar la ventaja.

Las celestes despertaron en el tramo final y lograron descontar. Rebeca Villuendas se arriesgó con un potente disparo desde la media cancha para poner el 2-1 con un golazo a los 83 minutos. Aunque las visitantes pelearon el empate, no lograron evitar la dolorosa caída.

Al término del encuentro, el técnico de Cruz Azul, Roberto Pérez, lamentó la situación del equipo pero dejó claro que no desistirán. Necesitamos ir a ganar y vamos a luchar por eso. No teníamos contemplado este escenario, pero habrá debemos vencer a Querétaro y esperar, porque ahora el pase a la liguilla ya no está en nuestras manos avanzar a liguilla.