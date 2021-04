“¿Qué pasa con el riesgo, la emoción y la exigencia? La casta comienza a ser un factor escaso. Cada vez más los signos de mansedumbre afloran en las ganaderías que exigen los toreros que pueden hacerlo. El origen de la Fiesta, el heroísmo, el peligro, el triunfo de la destreza sobre la bravura, cada vez se ve menos. La nobleza pastueña es hoy dominante. En pocas palabras, lo que se ofrece, lo que se dice, no se entrega. Y parece que, tristemente, ya nos acostumbramos a ello.

“Por otra parte, la organización empresarial y la competencia brillan por su ausencia. El desarrollo de nuevos toreros nacionales no está planteado como prioridad. La contratación de toreros españoles, que no convocan más público que los nuestros, es algo común y muy dañino.

“Las grandes entradas en la Ciudad de México y las principales ferias de provincia son sólo con dos o tres toreros españoles o en fecha señalada. No hay un torero mexicano con arrastre en las taquillas. Las plazas no se llenan... No se cumplen los reglamentos como se esperaría. Y el constante incumplimiento en puyas, puntas, edad y trapío es la puerta de la destrucción. Y nadie hace nada para que esto se corrija. ¿Por qué?

“La fiesta de los toros está bajo un ataque constante y orquestado, con palabras como “crueldad, sangre, sufrimiento, tortura…”, que son las consignas para el acoso. Hasta hoy, con gran habilidad política, se han ido ganando algunas batallas. Pero la guerra la estamos perdiendo desde adentro. Mi conclusión es que estamos haciendo todo mal, sin que nadie externo nos obligue a hacerlo así. El orden de las cosas está invertido: mandan los subalternos, imponen los toreros, la empresa concede, la autoridad enmudece y el ganadero otorga.