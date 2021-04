Puntualizó: Además de la música, el recinto fue concebido para presentaciones de libros, proyección de documentales, charlas, talleres y clínicas gratuitas (de luces, audio). Nunca se pensó hacer negocio o empresa sino trabajar, generar y ser autogestivo .

Incluso, admitió Pineda, nunca creí que el Alicia fuera a durar mucho, porque es bien difícil trabajar a la par de lo que ofrece el mundo del espectáculo, pero llevamos estos años proponiendo bandas y escuchando diversos géneros. La idea original fue: Hagámoslo nosotros junto con los grupos y el público; no dependamos de la industria y así ha sido hasta la fecha .

Tampoco hemos hecho diferencias entre bandas grandes o chicas y no nos hemos casado con un estilo musical; las propuestas cambian cada día: surf, punk, garage, rupestres, reggae, hip hop, ska, blues, concierto para niños, presentaciones de mujeres para mujeres. Es diverso y abierto , destacó Ignacio Pineda.

Entre las batallas que han sostenido, Pineda sabe que la pandemia impactó al equipo y al foro del Alicia, pero desde hace 25 años hemos peleado una, que no se ha logrado, que los espacios culturales independientes autogestivos sean reconocidos ante la ley .

Destacó: No sé por qué se nos castiga tanto; además en esta pandemia no hemos tenido apoyos, es como si no existiéramos para los funcionarios locales y federales; nadie volteó a ver cómo le hacíamos para resistir; de entre 10 o 12 espacios que estábamos en la ciudad, tipo Alicia, la mitad cerraron porque no tuvieron para pagar rentas y sueldos .