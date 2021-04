Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Domingo 25 de abril de 2021, p. a12

Los clavadistas están en buena forma deportiva y listos para competir , aseguró el entrenador Iván Bautista ante el reto que enfrentarán para ganar seis plazas olímpicas más en la Copa del Mundo de Tokio, del 1º al 6 de mayo, así como el selectivo para definir a los que estarán en la justa veraniega del 27 al 30 de ese mes en la burbuja del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Tras un año sin actividad en el calendario internacional por la pandemia del coronavirus y de un clasificatorio japonés aplazado en dos ocasiones por la emergencia sanitaria que causó incertidumbre en las recientes semanas, incluyendo la declinación de Australia para no arriesgar de contagios a sus representantes, Bautista reportó listo y sin problemas al equipo completo para ir a la capital japonesa. “Sabemos la situación que hay en Japón por lo del Covid, pero las 23 personas que nos vamos el martes entre clavadistas, entrenadores y grupos multidisciplinarios, tenemos la doble vacuna, y el gobierno ha cuidado a sus deportistas.