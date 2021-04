De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 24 de abril de 2021, p. 8

El PAN demandó a los diputados de Morena que le quiten el fuero a Benjamín Saúl Huerta, legislador acusado de abuso sexual contra un menor; que no lo protejan, y se proceda penalmente en su contra.

Exigimos que Morena le quite el fuero a este diputado para que se presente ante las autoridades y sehaga justicia, no basta con que no sea candidato. Lo que hizo debe tener un castigo ejemplar , señaló el dirigente, Marko Cortés.

De gira por Puebla, destacó que el gobernador del estado debe fincar acción penal en contra del legislador Huerta.