a campaña política ha puesto a prueba en los últimos meses la confiabilidad y credibilidad de algunas instituciones fundamentales de la democracia mexicana. Controversias, desencuentros, incluso acusaciones y amagos, han desnudado los intereses que las mueven. Su desgaste ante la opinión ciudadana es notorio. En ese entorno se llevarán a cabo las elecciones más grandes y costosas en la historia del país. El sondeo de esta semana plantea esta pregunta: ¿Quién te inspira confianza? Las respuestas aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Hubo una participación inusitadamente alta: 3 mil 239 personas. En Twitter, 917; en El Foro México, 774, y en Facebook, mil 548. Utilizamos la app SurveyMonkey para realizar el cómputo de los votos.

Twitter

A excepción del Congreso en estos momentos, todos los demás se han ganado a pulso la desconfianza del pueblo por corruptos y antidemocráticos.

@Socorro0 /Edomex

Una institución que deja mucho que desear es la SCJN y recientemente el INE.

@jjcpaez /Puebla

Algunas de las decisiones del Presidente no me gustan, pero sé que podría ser peor. Las otras opciones no trabajan para el pueblo.

@ClaudiaEspinosaGarcía /Cuernavaca

El presidente movió muchos hilos y ha evidenciado gran parte del lodazal de gobiernos anteriores, sus allegados vienen muy detrás. El resto son entes muy podridos.

@AaqLuisrf /CDMX

El Presidente es el que más inspira confianza porque, con hechos, ha demostrado que busca la transformación de nuestro país. No con actos de magia, sino con cambios estructurales, de fondo, sin simulaciones. Realmente representa una esperanza de recuperar el patrimonio de México. Apoyemos sus decisiones.

@vuelosoloMaciel /Sonora

Facebook

Si a la oposición no le gusta algún acto del Presidente, esto quiere decir que va por buen camino; es donde hay confianza plena, en el Presidente.

Raúl Vazquez/Edomex

Todavía hay demasiada corrupción en el sistema. AMLO es el mejor presidente que hemos tenido en mucho tiempo.