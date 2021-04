El drama de guerra bosnio Quo Vadis, Aida?, sobre el esfuerzo desesperado de una mujer por salvar a su marido e hijos durante el genocidio de Srebrenica en 1995, sería el segundo filme de Bosnia en ganar un Óscar luego de No Man’s Land, en 2002.

La película, dirigida por Jasmila Zbanic, se centra en Aída, quien es traductora en Naciones Unidas cuando el ejército serbo-bosnio toma el control de la ciudad durante la guerra de Bosnia.

Esta película no se hizo para dividir y enfrentar a las personas, sino todo lo contrario, para entenderse mejor , afirmó Zbanic.

The Man Who Sold His Skin, la primera película tunecina en ser nominada a un premio de la Academia, es un drama satírico sobre un refugiado sirio que acuerda convertirse en una obra de arte viviente, con la esperanza de obtener una visa europea.

La película hongkonesa Better Days trata de una estudiante de secundaria acosada que enfrenta abrumadores exámenes de ingreso a la universidad. Las autoridades de Hong Kong no transmitirán la ceremonia del Óscar por televisión por primera vez desde 1969, lo que algunos activistas han relacionado con la nominación de otra película, el documental Do Not Split, que trata las protestas por la democracia de 2019 en esa ciudad.