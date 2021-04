▲ El grupo de grunge e indie acaba de presentar su álbum Sweep It Into Space. Foto Cara Totman

Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 24 de abril de 2021, p. 6

Tras varias décadas dedicándose a componer, J Mascis parece haber dejado de preocuparse por lo que vendrá después. En medio de la pandemia, desde su casa en Massachusetts, el vocalista y guitarrista de Dinosaur Jr. ha pasado los últimos días presentando Sweep It Into Space, reciente álbum de una banda que en las décadas de los 80 y 90 influyó a toda una generación de grupos de grunge y rock indie.

Esa es mi vida, no pienso mucho en eso. Simplemente hago otro álbum, voy de gira. Creo que no pienso mucho, sólo sigo haciéndolo , dijo Mascis en entrevista. Me levanto en la mañana, y no tengo muchos otros intereses, tan sólo me gusta la música .

Desde que regresaron, en 2005, Dinosaur Jr. no ha dejado de publicar nuevas canciones y discos. El total de álbumes suma 12.

Mascis, quien escribió la mayor parte de los temas para Sweep It Into Space, también habló del proceso mediante el cual selecciona las canciones que serán incluidas en su próximo disco, como solista o en la agrupación.

Simplemente creo que es buena una canción. O si la he tenido por un tiempo, veo si me aburro de ella, así sé si que terminé un álbum. O la toco en vivo, es necesario tocarla mucho. También grabo algunas canciones, empiezo y luego decido cuáles son , explicó el vocalista. Mascis también aclaró que, por su proceso, los temas no suelen sobrar pues acostumbra abandonar las composiciones o ideas que no acaban de gustarle.

Aunque Dinosaur Jr. es conocida por ser una agrupación de grunge, al empezar el proyecto, los miembros simplemente querían ser una banda de SST, llamadas así por el nombre del sello independiente que producía a otros grupos formados por integrantes, como Meat Puppets o Minetumen, a quienes los músicos admiraban y deseaban conocer.