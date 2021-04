Detalló que busco reflejar las reglas sociales de las cuales se sabe que ni siquiera se cuestionan, conductas que las mujeres heredan, como que no deben trabajar, se hacen cargo de los hijos y la casa, aunque con el afán de hacerles un reconocimiento .

“Habíamos pensado ‘nos den o no financiamiento, vamos a buscar la manera de hacerlo’. Los procesos no deben pararse, pues muchos están a la espera de que llegue el dinero, pero sabemos que no siempre va a ser así”.

En entrevista, Candelaria Palma detalló que Flores de mi tierra busca proyectar la vida de las mujeres en la zona rural de Acapulco, el papel que desempeñan en sus comunidades y las barreras que deben enfrentar debido a costumbres y reglas de convivencia no escritas.

Candelaria Palma explicó que incluso ella ha tenido esa sensación de culpabilidad. Me tocó ser la hija más chica, por lo que debo cuidar a mis papás y no dejo de sentirme culpable al dejar que se haga cargo de ellos otra persona. Nadie te lo dice, no está marcado .

Enfatizó que aunque soy la directora, el documental representa un logro para todos los que participamos en él. Lo iniciamos hace un año, y este financiamiento, que llega a comunidades indígenas y afrodescendientes, trae el tema de la creación y de apoyo a muchos que no logran conseguirlo .

Becada en Cuba

La realizadora adelantó que en mayo próximo viajará a Cuba, donde estudiará en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, en San Antonio de los Baños, durante tres años, por ser beneficiaria de la beca Jenkins-Del Toro.

Me voy tres años, pero me llevo material para estar trabajando; no voy totalmente en blanco, o tal vez sí, pero ya empecé mis procesos creativos. Con los conocimientos que adquiera voy a ponerlos en práctica con los trabajos que estoy realizando.

Entre los proyectos elegidos también se encuentra uno de Armando Carrillo, del proyecto Trashumantes, con el documental Radio Ñomndaa: la palabra del agua.