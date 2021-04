De La Redacción

Jueves 22 de abril de 2021

Una mujer de unos 60 años lo pierde todo. Se embarca en un viaje a través del Oeste estadunidense en su camioneta, donde vivirá. Encuentra trabajo temporal y descubre una comunidad de otras personas que viven fuera del sistema y en la carretera, de las que aprende habilidades básicas de supervivencia y autosuficiencia, así como un nuevo aprecio por la vida.

Ese es el tema que aborda Nomadland, favorita en los Óscar y triunfadora de los galardones ingleses Bafta, en los que fue mejor película y la realizadora Chloe Zhao la segunda mujer en la historia en ganar el premio de dirección.

Protagonizada por Frances McDormand, fue adaptada del libro de no ficción Nomadland: Surviving America, de Jessica Bruder, quien narra la vida de la comunidad sin raíces en Estados Unidos.

Muchos de los nómadas que aparecen en el libro también están en la película como diferentes versiones de sí mismos. Entre ellos, Bob Wells, de 65 años, quien, después de su divorcio y la muerte de su hijo, encontró consuelo en una vida errante y ha sido su defensor desde hace mucho tiempo. Lo captaron perfectamente , afirmó en una charla con The Independent. “Estoy viendo mi vida en la pantalla, lo que me pareció muy extraño.

“Mi primera reacción fue: ‘wow, captaron mi vida... Así es como vivimos’. Hay algunos principios de los nómadas. En primer lugar, las cosas son una carga. Si todos empezamos a pensar eso, nuestras vidas y nuestro mundo serán mucho mejores. Pensemos primero en la generosidad, en que necesitamos a otras personas y viceversa... Vivimos de forma nómada durante millones de años bajo principios como viajar, que es bueno, y tener pensamientos más grandes que mi pequeño círculo.”

Mientras Wells expresaba su emoción de participar en una película candidata al Óscar, otra de los nómadas de la vida real que aparecen en la película, Charlene Swankie, no tenía idea de quién era la actriz Frances McDormand. La experimentada kayakista, de 78 años, ha vivido en la carretera desde hace más de una década y estaba más preocupada por conseguir una operación de su hombro que por protagonizar un filme.

Mi hombro es prioridad