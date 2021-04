No se olvida la invasión estadunidense en 1914

oy 21 de abril recordamos la invasión de Estados Unidos a México de 1914. Seis mil marines en 40 buques de guerra, como el Florida, el más poderoso del mundo, bombardearon Veracruz, y se efectuaron los primeros vuelos de aviones sobre territorio invadido, la primera invasión por aire a nivel mundial.

Estados Unidos y sus compa-ñías petroleras apoyaron a Huerta para derrocar y asesinar al presidente Madero y decidieron intervenir ante el avance de la resistencia contra Huerta.

El dictador Huerta retiró de manera cobarde al Ejército, pero los veracruzanos resistieron con valentía: jóvenes cadetes del colegio militar, viejos militares retirados y la población civil, mujeres, obreros, barrenderos, carpinteros y albañiles repelieron al invasor.

Los marines disparaban en forma indiscriminada y mataban inocentes desarmados. Nunca se sabrá el número de fallecidos.

La resistencia los mantuvo a raya hasta que el 22 de abril se consumó la invasión, entonces se multiplicaron los atropellos contra la población civil. No olvidamos.

Pablo Moctezuma Barragán

Sobre las cualidades de González Lobo

Sobre la muerte del arquitecto Carlos González Lobo, en la nota publicada en la sección Cultura el 13 de abril, agrego: ideólogo, constructor y una de las columnas más sólidas del autogobierno de arquitectura UNAM. ¡Viva el autogobierno de arquitectura UNAM! ¡Viva Carlos González Lobo!

Américo Gallegos R.

Exige al IMSS pago por 612 semanas cotizadas

Maestro Zoe A. Robledo Aburto, director general del IMSS:

Por este medio solicito su atención y apoyo. Me jubilé en 2013. Tenía cotizadas 612 semanas con el IMSS, como médico no familiar, y mil 123 con otros patrones.

El Seguro Social se niega desde esa fecha a pagarme las semanas cotizadas en el instituto. Sólo se me pensionó con las que coticé con otros patrones.

Llevo litigando contra la dependencia desde entonces y no se me reconocen estas semanas, que equivalen a más de 12 años de trabajo que sí se me descontaron.

Tengo la documentación probatoria. Su táctica ha sido dilatoria con interposición de diversos recursos y tortuguismo, pese a haber reconocido que laboré todo ese tiempo para ellos.

Actualmente tengo 68 años. La justicia debe ser expedita. Ocho años no lo son.

Mi número de seguridad social es 6480-52-0986. El expediente del caso de Rubén Darío Orrantia Gradín versus el IMSS es: 402/2020. Mi correo: [email protected]

Rubén Darío Orrantia Gradín

Corrige nombre de la pianista Hanneman

En la nota publicada el domingo pasado en la sección Cultura sobre la pianista María Hanneman, por error cambié su nombre en una ocasión por el de Mariana, el cual fue utilizado en el encabezado. Ofrezco una disculpa a la joven artista y a los lectores.

Ángel Vargas, reportero

Reto, atender rezago de pacientes sin Covid

A poco más de un año de que se declaró la pandemia por Covid-19 en nuestro país y el resto del mundo, la necesaria reconversión del sistema de salud para atender este problema prioritario de salud trajo como resultado la suspensión temporal de múltiples servicios de atención médica, estudios de diagnóstico, procedimientos varios que han generado un amplio rezago de pacientes sin coronavirus, que representa uno de los retos más importantes que se tienen en puerta.