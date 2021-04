▲ Thomas Vinterberg director de Another Round, explicó que los placeres del alcohol han existido durante miles de años, casi en todas las culturas. Foto Afp

El papel de los profesores está encarnado por cuatro de los amigos cercanos y colaboradores de Vinterberg, incluido el ex villano de 007 Mads Mikkelsen, quienes pasaron el rodaje haciendo todo lo que pudieron para hacerlo reír en estas circunstancias, contó el director.

Los Ángeles., Por una delgada línea entre la comedia y las sombras, Another Round avanza sobre el pacto de cuatro maestros daneses cansados del mundo que pasan los días borrachos en un “experimento“ poco científico.

Pero parece que la película se conecta a un nivel diferente y, con suerte, logramos elevar este filme... a uno sobre algo más .

Mi propio jardín

El humor no siempre se ha asociado con este director, quien cofundó el movimiento cinematográfico ascético de vanguardia Dogma 95 con Lars Von Trier, y dirigió películas que abordan temas como el abuso infantil, como The Celebration y The Hunt.

Pero Vinterberg ha desafiado a menudo las categorizaciones.

El famoso manifiesto de Dogma 95, que imponía estrictos límites naturalistas a los directores, era siempre mitad en serio, mitad irónico.

Y aunque ya ha incursionado en Hollywood –por ejemplo, con Lejos del mundanal ruido en 2015, protagonizada por Carey Mulligan, también nominada a un Óscar–, sus películas más aclamadas son a menudo las más danesas y locales.

Parece que es cuando excavo en mi propio jardín cuando la gente realmente se interesa, también en el extranjero , dijo.

Los temas universales de Another Round pueden explicar en parte cómo Vinterberg se metió entre los aspirantes al Óscar al mejor director por una película en idioma no inglés (Minari del también nominado Lee Isaac Chung está en coreano e inglés).

Los placeres del alcohol, pero también el lado destructivo de beber, han existido durante miles de años, casi en todas las culturas , explicó Vinterberg.

El director sirvió alcohol a su elenco durante los ensayos, y vieron videos de YouTube rusos juntos para observar episodios de embriaguez extrema.

Necesitábamos ver a estos personajes estando en la zona , recordó. No es que estuvieran muy borrachos, pero había alcohol .

En el set, sin embargo, todo el mundo estaba sobrio, aclaró Vinterberg. Tenían que actuar, básicamente, y creo que lo hicieron bien .

Por mucho que la producción de Another Round sea una historia de contrastes (tragedia y camaradería, humor y filosofía) los destinos de los profesores divergen cuando la tentación del alcohol se apodera de ellos en diversos grados.