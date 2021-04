Juan Manuel Vázquez

Miércoles 21 de abril de 2021

El relevista mexicano de Grandes Ligas Roberto Osuna tiene un futuro incierto. Aún no está definido si consigue firmar un contrato para quedarse en la liga estadunidense, pero no puede descartarse, advierten en Diablos Rojos del México, equipo al que volvería en caso de no llegar a un acuerdo con alguna novena.

Roberto Osuna es Diablo Rojo , aseguró el gerente deportivo escarlata, Jorge del Valle; pertenece a esta organización y el tiempo va a dictar cuándo tenga que venir, pero en este momento la prioridad es conseguir ese contrato de Grandes Ligas, pero Osuna tiene su lugar aquí, siempre ha pertenecido a esta organización .

Si Osuna regresa la Liga Mexicana de Beisbol será con Diablos, de eso no tienen duda, pues ese es el acuerdo. Pero en el equipo están convencidos de que será un paso efímero. No dudan que llamará la atención de los equipos y sería convocado casi de inmediato.