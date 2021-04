Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de abril de 2021, p. a11

Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, capitalizó el trabajo de su antecesor Juan Reynoso, quien había puesto el acento en la defensiva, pero le dio un extra en la ofensiva y ahí va , señaló el ex dueño del equipo camotero, Emilio Maurer, quien reconoce que América y Cruz Azul son favoritos al título y tras ellos el Monterrey , no obstante, pidió no descartar a los de la franja: un equipo con todo por ganar y nada que perder .

Ayer inició la venta de boletos para el choque ante Pumas, correspondiente a la jornada 16, a disputarse el viernes con ingreso parcial de público al estadio Cuauhtémoc. Un triunfo de los camoteros los estaría afianzando entre los primeros lugares, con boleto directo a cuartos de final del torneo Guardianes.