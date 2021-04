▲ Pese a sumar un punto, las Águilas no salieron del noveno puesto de la tabla general, por lo que aún no consiguen meterse en zona de clasificación. Foto Liga Mx Femenil

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 20 de abril de 2021, p. a12

Pese a rescatar un empate 1-1 contra Monterrey, el América femenil complicó su clasificación a la liguilla, ayer en duelo disputado en el estadio BBVA, correspondiente a la jornada 15 del torneo Guardianes 2021.

Con este resultado, las Águilas acumularon 21 puntos pero no pudieron salir del noveno peldaño de la clasificación general, por lo cual aún no amarran su boleto a la siguiente ronda. Para conseguirlo, deben ganar en las dos fechas que restan de la fase regular del torneo, y esperar a que sus vecinas en la tabla no triunfen en sus respectivos encuentros.

Las Rayadas continuaron en puestos de calificación al llegar a 30 unidades y permanecer en el cuarto escalón. Monterrey abrió el marcador al minuto 32, cuando Daniela Solís mandó un servicio a segundo palo y Nicole Pérez conectó de forma precisa para empujar el balón al fondo de la red y poner el 1-0.

El América reaccionó y comenzó a acechar la cabaña de Rayadas, custodiada por Alejandría Godínez, quien gracias a sus buenas atajadas logró mantener la ventaja de su equipo durante la primera parte.

No obstante, las Águilas emparejaron los cartones al minuto 57, luego de que Mayra Pelayo remató de frente al marco, pero la guardameta local rechazó y el balón quedó al alcance de la misma jugadora, quien esta vez no perdonó y contrarremató para firmar el 1-1 definitivo, con lo que dejó a su equipo aún con posibilidades de avanzar a la llamada fiesta grande .

La goleadora de Rayadas, Desirée Monsiváis, entró de cambio al minuto 59, y aunque en dos ocasiones estuvo cerca de invadir la portería contraria, no logró favorecer a su equipo. Incluso fue amonestada.

En el estadio Caliente, el superlíder Tigres se afianzó en la cima de la tabla general al superar 1-0 a Xolas con un gol de Belén Cruz, al minuto 13.