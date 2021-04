T

odavía no amanecía, estaba oscuro, pero en realidad yo no había podido dormir, todos estábamos alertas, habíamos escuchado en la radio lo del bombardeo al aeropuerto y por supuesto el discurso de Fidel en el entierro de las víctimas, sabíamos que se venía algo gordo, muy gordo, todos los milicianos estábamos preparados; de pronto se escucharon tronar ráfagas y tiros por el lado de Playa Larga, me puse de pie y apreté el fusil, en ese momento llegaron los compañeros de la patrulla, nos avisaron que estaban desembarcando por allá: ¡rápido hay que detenerlos en la playa!...

Recuerdo con precisión las palabras de aquel campesino carbonero y cazador de cocodrilos que nació y vivía en la Ciénaga de Zapata, recordando el 17 de abril de 1961 en que inició la invasión orquestada por Estados Unidos contra la naciente revolución cubana. Era 1976, el 15 aniversario de la aplastante derrota, yo trabajaba en el periódico Juventud Rebelde y me enviaron a hacer algunos reportajes. El pantanal, la laguna, las playas, se habían transformado completamente, pero a pesar de ello era fácil percibir las condiciones implacables de aquellas vidas antes del torrente revolucionario.

María, interrumpió y se rió: “es que los ‘yumas’ esos que planificaron la invasión junto con los batistianos creían que aquí todo seguía igual. Esos politiqueros que tanto dinero se robaron diciendo que iban a construir la carretera, creían que iba a ser todo muy fácil, que nosotros seguíamos igual de ignorantes, que venían a un paseo directo a la Habana. Aquí todo había cambiado: ya había tres carreteras, aquí llegaron los alfabetizadores y ya teníamos una escuela y, bueno, ¡el policlínico!, yo misma dí un curso de enfermería”. Julio retomó: aquí ya teníamos las milicias y estábamos armados, todos entendimos lo que Fidel preguntó: ¿y están de acuerdo con la reforma agraria?... ¡pues claro!, todas aquellas preguntas sobre las reformas, para decirnos que eran nuestras decisiones, que era nuestra nación, nuestra soberanía, nuestro socialismo, por eso nos lanzamos sin dudarlo. Logramos detenerlos hasta que llegaron los primeros refuerzos que venían del central Australia. Muchos compañeros murieron ese día, pero ¡no pasaron! .