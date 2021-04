Nosotros, los jubilados y pensionados, no dejamos de ver que esta decisión la hacen con la finalidad de abanderar la lucha que estamos dando en contra de lo que el PRI, apoyado por el PAN y su aliado el PRD, acordaron en 2016, al aprobar que a partir del primero de febrero de 2017 las pensiones se pagaran con base en la unidad de medida y actualización (UMA).

ació en San Jerónimo, Guerrero, el 10 de septiembre de 1907. La niña bonita, la del hermoso castillo de ternura, ingresó al Partido Comunista a los 26 años, oradora espontánea en mítines y huelgas. Vendedora del periódico El Machete, precursora del socialismo feminista en México, presa política un sinnúmero de veces, irreverente, indómita, justiciera, heroica, antifascista, cabroncísima, sus camaradas fueron: Tina Modotti, Frida Kahlo, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, Juan de la Cabada, Miguel Aroche, Mario Gil, Cuca García, Aurora Reyes, Concha Michel, Anita Villaseñor y María Guerra. No tuvo estudios, sin embargo, con el apoyo de Mario Gil, escribió tres libros, su autobiografía Benita, El peso mocho, y Actos vividos, éste inédito.

Francisco Muñoz Apreza, vocero presidente nacional del CONA AC

Apuestan a la desmemoria

La desesperación de los otrora poderosos priístas llega a niveles temerarios al apostar a la desmemoria de los mexicanos, al proponer reducir el IVA a 10 por ciento, cuando ellos, con absoluto desprecio al pueblo y a su economía-bienestar, con ayuda de sus partidos satélites, aprobaron el aumento de este impuesto. Tal vez crean que no lo recordamos, pero esos golpes nunca se van de la memoria, incluida la roqueseñal con la que sellaron uno de esos excesos tricolores.

Fernando Quiroz Nácar

INE contra viejos en las casillas, reprocha

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado la orden de que los viejos (no adultos mayores), no podamos representar a nuestro partido en las casillas el día de las elecciones intermedias. Hasta donde yo sé, no existe una ley que prohíba a las personas mayores de 60 o 70 años participar como representantes de casilla por los partidos.

Es el INE Córdova y Murayama, quienes bien representan al viejo régimen son los que han inventado esta regla.

Nosotros, como simpatizantes de Morena, contribuimos con nuestro granito de arena para que Andrés Manuel López Obrador llegara a la alta magistratura. Ahora exijo que se respeten todos nuestros derechos ciudadanos, para seguir apoyando a la 4T a hacer efectivas las reformas a favor del pueblo mexicano.

Más bien son Córdova y Murayama, elementos que representan al régimen esclerótico que están echando abajo las candidaturas de Morena, los que merecen irse a su casa y no nosotros, que tenemos sueños de juventud.

Luis Hernández Romero

Acusa a Córdova y Ciro Murayama

Al violar la Constitución, negando a dos ciudadanos su derecho a ser votados, aplicando una ley secundaria, la del INE, los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, se convierten en dictadores.

¿Qué buen ciudadano le cree a Lorenzo cuando éste presume de que no entrará en confrontación con ninguna actor político, pues él es el árbitro?, uno que obedece más a Claudio X. Gonzalez, a Calderón y Los Chuchos, a Cortés, que a los intereses inherentes de cada ciudadano.

En el futbol si un árbitro falla, queda defenestrado por siempre. Lorenzo y Ciro han fallado...

Rubén Mares Gallardo

Como cada domingo en su mañana

Como cada domingo en su mañana, nos veremos en el parque, el templo, la botica y el mercado.

Sabiéndonos ajenos, esconderemos los suspiros y sólo gritaremos amor con las miradas.

Marcos Aguilar