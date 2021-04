Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 18 de abril de 2021, p. 23

Zacatecas, Zac., El clan de los hermanos Ricardo, David y Saúl Monreal Ávila, bajo la dirección del primero, que preside la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, se alista para quitarle al PRI, una vez más, la gubernatura de Zacatecas, como ocurrió en 1998, cuando el ahora senador abandonó el tricolor y se postuló por el PRD.

Un integrante del Comité Directivo Estatal del PRI dijo a La Jornada que los hermanos Monreal Ávila, 14 en total, pretenden, por tercera ocasión, gobernar Zacatecas. En la entidad está por consolidarse un fuerte cacicazgo político local .

En 1998, después de que la dirigencia nacional del PRI postuló a Marco Antonio Olvera Acevedo como candidato a la gubernatura, Ricardo Monreal renunció al PRI. Apoyado por el entonces dirigente nacional perredista Andrés Manuel López Obrador, fue postulado por el sol azteca y ganó la elección.

En 2004, Ricardo Monreal quiso imponer a su sucesor, su secretario de Gobierno, Tomás Torres Mercado; pero se lo impidió la corriente histórica del PRD, que encabezaban Amalia García Medina, Raymundo Cárdenas Hernández y Juan José Quirino Salas.

Al final, la postulada fue Amalia García, quien ganó la elección contra el entonces senador José Bonilla Robles, candidato del PRI. Seis años después, en 2010, Amalia García postuló por el PRD a su secretario del Campo, Antonio Mejía Haro, pero Ricardo candidateó a su hermano David, por el PT.

No obstante, el senador tenía un plan B: Miguel Alonso Reyes, quien había sido su secretario particular y ex director de Turismo, en un berrinche rompió contra la gobernadora García Medina y logró la postulación por la alianza PRI-PVEM.

En plena campaña, semanas antes de los comicios, presuntamente por orden de su hermano Ricardo, David declinó por el PT y le levantó la mano al abanderado del PRI, Miguel Alonso Reyes, quien derrotó al perredista Mejía Haro. De 2010 a 2016, los Monreal Ávila regresaron al poder con Alonso Reyes.

Al acercarse el fin de su sexenio, Miguel Alonso Reyes trató de imponer como su sucesor a Carlos Peña Badillo, alcalde de la capital del estado; pero en el PRI nacional tenían otros planes para cerrar el paso a un nuevo monrealista.

Meses después trascendió que Manlio Fabio Beltrones llegó a un acuerdo con dos líderes políticos importantes de Zacatecas y opositores a los Monreal: Amalia García Medina (PRD) y José Isabel Trejo Reyes (PAN) quienes apoyaron la postulación de Alejandro Tello Cristerna, entonces senador del tricolor. Éste ganó la gubernatura, por única ocasión de cinco años, a David Monreal, postulado ahora por Morena-PT.