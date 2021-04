C

on motivo de su muerte llueven elogios a Felipe, esposo durante 73 años de la reina Isabel II. De él dicen que, pese a caminar siempre dos pasos atrás de ella, como marca el protocolo, fue su luz y clave para la supervivencia de una institución desacreditada por los escándalos de algunos de sus integrantes.

Sin embargo, Felipe hizo gala de racismo, misoginia y discriminación. Estos rasgos los quisieron encubrir como frases emitidas fuera del protocolo real . Mas lo cierto es que siempre miró con desprecio a los habitantes de las antiguas colonias inglesas y a los de otros países.

Por ejemplo, los nativos de Nueva Guinea son caníbales ; los de Escocia, borrachos ; los de las islas Caimán, en el Caribe, piratas ; en referencia a Filipinas dijo que debe estar medio vacía porque están todos trabajando en Inglaterra . De los pueblos aborígenes de Australia aseguró que se matan a flechazos . A un grupo de niños sordos del Caribe, que estaban al lado de una orquesta de tambores, les dijo: Si están aquí, ya me imagino porque están sordos . Cuando Isabel II le preguntó a un ciego si le quedaba algo de vista, Felipe respondió: No mucha, a juzgar por su corbata .