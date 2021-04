De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 16 de abril de 2021, p. 7

El actor Patricio Castillo murió ayer al mediodía, luego de pasar un mes hospitalizado por una afección pulmonar. Tenía 81 años.

Gracias por su preocupación, estoy internado, pero gracias a Dios no es Covid; estoy estable, contento y agradecido con la vida. También impresionado con la cantidad de cosas que se pueden inventar. Reitero, estoy estable y muy contento. Gracias a todos , publicó Castillo en sus redes sociales unos días antes.

Castillo, quien durante 60 años se dedicó a actuar en teatro, cine y televisión, nació en Santiago de Chile. Más tarde se mudó a México, país en el que se naturalizó y radicó hasta su muerte.

Producciones cinematográficas como Amores perros, Actas de Marusia, Mecánica Nacional y Más sabe el diablo por viejo contaron con la participación del actor.

Durante su carrera, participó también en numerosos montajes. Manifestaba su gusto por las artes escénicas en sus redes sociales con la frase teatro, siempre teatro .

En 2014, el actor charló con La Jornada mientras se preparaba para presentarse en su segundo monólogo en 50 años, Rueda mi mente. El primero fue y después de 21 años sigue siendo, uno sobre la vida de Alberto Einstein. Sigue vivo, porque continúo presentándolo en colegios y universidades, así como al público en general. He leído algunas biografías del físico, además de que hablamos de una obra con una historia, en mi caso, de más de dos décadas, y yo no era muy partidario de los monólogos, porque los encuentro como un ejercicio excesivo de vanidad, como actor... solito en el escenario. ¡Mírenme, soy yo! Sin embargo, la pieza en torno a Einstein me pareció muy interesante e importante que la gente se enterara de que me arriesgué y lo hice , expresó entonces.