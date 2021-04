M

il quinientos veinticinco menores migrantes no acompañados fueron canalizados al DIF en diciembre; el mes pasado, 3 mil 139. En apretada síntesis, el drama que representan los niños migrantes no acompañados ante todo tipo de peligros en el caminar. Gobiernos centroamericanos, México y Estados Unidos en complicadas negociaciones que no resuelven el terrorífico desarrollo de estos niños a la adolescencia y vida adulta, donde vivirán las secuelas de los traumas.

Los niños, con su presencia, generan una ausencia en el aire, un vacío que parece presentificar otro hueco anterior. Aire que no era ráfaga de viento, si acaso brisa, tan débil que parecería que no podía mover ni una pluma. Una vibra recorría la piel a la luz de las luciérnagas que los acompañaban en el caminar. Deleite casi mágico contemplando pasar las nubes que ocultaban las voces de millones de excluidos y marginados. Voces que se pueden escuchar, si se guarda silencio en noches serenas. Y a su vez, pozo endemoniado que conduce a la escritura interna indescifrable. Jeroglífico de una visión y un lenguaje nuevos que trascienden. Fugacidad del tiempo que es la vida-muerte.