Nacida en Tokio, Honda pasó parte de su niñez en Alemania y Dinamarca. Asistió a la escuela en Aix-en-Provence, Francia, antes de trasladarse a Nueva York en noviembre de 1986. Aunque contaba con cierto entrenamiento clásico, nunca pensó que fuera a ser músico. Cuando llegó a Nueva York, escribía para una revista de comida japonesa.

En 1988 debutó en el club neoyorquino CBGB’s como tecladista, al lado de Greg Cohen y Michael Blair. Al año inició la banda The Flaming Hoops, con su entonces marido Dougie Bowne, E.J. Rodríguez y Erik Sanko, y grabó un álbum.

Al realizar un remix de la canción Talking To The Universe, de Yoko Ono, Honda conoció a Sean Lennon, con quien se relacionó de 1996 a 2000, a la vez que produjo su álbum Into The Sun. Tras la disolución de Cibo Matto, en 2001, el trabajo de Honda se enfocó más en la escena neoyorquina y la colaboración con músicos de esa ciudad.

En 2009 trabajó como productora asistente en Between My Head and The Sky, álbum de Yoko Ono. A finales de ese año y principios de 2010 participó como integrante de la reformada Plastic Ono Band con la que dio conciertos en Tokio y Nueva York.

Medeski es tecladista y compositor de la escena de vanguardia del jazz neoyorquino. El Woodstock Studio ha producido álbumes a Amanda Palmer, The New Pornographers, Blondie, King Crimson y Medeski, y Martin and Wood.