or mera coincidencia se han estrenado en México dos títulos referidos a la demencia senil: la británica El padre, debut del dramaturgo francés Florian Zeller, y la australiana Relic: Herencia maldita, a su vez ópera prima de Natalie Erika James.Si bien el tratamiento es totalmente diferente, ambas consiguen retratar cabalmente uno de los padecimientos más dolorosos a los que puede enfrentarse un ser humano.

Basado en su propia obra teatral (adaptada al inglés por Christopher Hampton), Zeller nos sitúa en la perspectiva de Anthony (Anthony Hopkins), un anciano que vive en su departamento londinense con su atenta hija Anne (Olivia Colman). O eso es lo que parece. Ella expresa su preocupación de que su padre ya no puede valerse por sí solo y necesita de una cuidadora, o de ser internado en un asilo. Pero el hombre se niega a esas opciones, defendiendo su cada vez más frágil lucidez.

A diferencia de películas como Lejos de ella (Sarah Polley, 2006) o Siempre Alice (Richard Glatzer, Wash Westmoreland, 2014), ambas sobre cómo se manifiesta objetivamente la enfermedad de Alzheimer en sendas mujeres, la visión de El padre es interna, subjetiva. Zeller nos sumerge en la confusa y alterada mente de su protagonista, según la cual los espacios y las personas cambian de un instante a otro. Ese efecto, sumado a la virtuosa interpretación de Hopkins, consigue la recreación más angustiante que se ha hecho en cine de la demencia, según la sufren el enfermo y sus seres queridos.

Por su parte, en Relic la australiana James ha tenido el acierto de emplear las posibilidades alegóricas del cine de horror para retratar la demencia. En este caso, es una anciana Edna, que vive sola en una gran casa de una provincia cercana a Melbourne, la que preocupa a su hija Kay (Emily Mortimer) y nieta Sam (Bella Heathcote). Igualmente, la mujer se niega a ser cuidada o internada en un asilo, cuando las evidencias de su deterioro mental son cada vez más frecuentes.