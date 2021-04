De la Redacción

Sábado 10 de abril de 2021, p. 7

Hoy se lleva a cabo el Live for Gaza, concierto virtual organizado por la Delia Arts Foundation, que reunirá a músicos célebres como Roger Waters, Tom Morello de Rage Against The Machine, el dúo de productores formado por Roger y Brian Eno, además de varios artistas palestinos como Mohammed Assaf, famoso por interpretar música pop árabe.

El concierto servirá para conmemorar un año del primer centro de artes instalado en Gaza, Palestina, por la Delia Arts Foundation, cuyo objetivo es ayudar a músicos de regiones como Medio Oriente, el norte de África y Europa Oriental a través de la facilitación de recursos como herramientas e infraestructura para que jóvenes puedan volverse profesionales.

Así, el Live for Gaza tiene también la intención de recaudar fondos para seguir contribuyendo al desarrollo de la música en regiones donde muchas personas se ven imposibilitadas a crecer como músicos debido a la marginalidad imperante en zonas en conflicto como la franja de Gaza.

En apoyo a esta organización, Roger Waters estrenará un nuevo video de The Bravery of Being out of Range en el Live for Gaza. “Estoy muy feliz de ser parte de esta tarde de música, amor y acción. Adquiere una entrada y sintoniza este sábado para ver el estreno mundial de la banda y yo tocando The Bravery of Being Out of Range (¡incluido un nuevo verso!)”, tuiteó el ex integrante de Pink Floyd.