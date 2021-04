E

n medio de la explosión de música barata y repetitiva que ha inundado la oferta comercial reciente llamada urbana , también hay hip-hop, trap, R&B, soul, funk, respetables, usualmente lejos de la mira mediática, aunque también una que otra, aun en tal mira, ofrece sonidos y propuestas excitantes, genuinas. 2020 brindó piezas singulares, cuya calidad y vigencia siguen agitando cuerpos, pieles y cabezas.

Hip-hop / Rap

1. Zeroh. BLQLYTE (Estados Unidos). Una sombría y ácida odisea de sintes intrincados y pianos de fantasía, forjan un ambient experimental, con escasos, aislados o nulos beats, como base para que este productor vierta con voz misteriosa, cantada o semi-rapeada, oníricas peroratas sobre su experiencia con las drogas sicoactivas. Gran viaje.

2. Clipping. Visions of bodies being burned (EU). Monstruos, asesinos seriales, inspiran la estética de este trío angelino en quinto disco. Con beats más funkies que de hip-hop tradicional, bajo distorsionado, rapean veloces, llenos de paranoia, entre noise digital, magnífica rítmica entrecortada, minimalista, dura, metálica.

3. BackXwash. God has nothing to do with this (Zambia/Canadá). Brillante trabajo de esta artista trans, pleno de dolor y tristeza vueltos energía y creatividad. Ruda y singular, rapea furiosa sobre beats que pasan del hip hop/ trap al industrial, el drone y el metal, como si Trent Reznor y Nick Cave colaboraran juntos. Fino, oscuro.

4. Run the Jewels. RTJ4 (EU). El prestigiado dueto (Killer Mike + El-P) impacta de nuevo en cuarto disco donde, sobre percusiones macizas y espaciales, vuelcan coraje y frustración con arengas revolucionarias contra el racismo, la brutalidad policiaca, la injusticia de las clases sociales. Puro fuego.

5. Pa Salieu. Send them to Coventry (Gambia/Inglaterra). Animoso, versátil, el sonido de este artista cuyo fraseo fusiona el rapeo grime con el ragga-dancehall. De clara identidad africana, flota de un ritmo a otro: igual hip hop tradicional que trap, canta y juega con las palabras sobre lúdicos bleeps digitales.

6. Junglepussy. JP4 ; Flo Milli. Ho, why is you here? ; City Girls. City on lock (todas de EU). La primera, neoyorquina, lo mismo canta R&B que rapea entre dulce y perversa acerca de libertad sexual y opresión social, con humor ácido, sobre beats espesos, mínimos, y teclados juguetones. La segunda rapea ágil y divertida, cínica, sexual, con flow sureño sobre teclados desvaídos y beats arrastrados. Las terceras, dueto de Miami, sobre beats retro 80s, rapean acerca de autosuficiencia femenina y su vida como reinas de la noche.