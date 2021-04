E

l espinoso tema migratorio entre México y Estados Unidos se mantiene como asignatura pendiente en la de por sí complicada relación bilateral, y si algo ha sobrado a lo largo de los años son discursos, por un lado, y ausencia de resultados por el otro. Millones de paisanos han cruzado la frontera en busca de oportunidades que su país les niega y allá se han quedado contra viento y marea.

Con el correr de los años, las remesas de los paisanos se han convertido en uno de los pilares de la economía mexicana. Por un lado, ellos inyectan grandes cantidades de dólares, que no sólo benefician a sus respectivas familias, sino que de una u otra forma compensan las multimillonarias cantidades que los grandes empresarios exportan a terceros países (principalmente a Estados Unidos) y paraísos fiscales.

Dice el presidente López Obrador que el gobierno mexicano hará todo lo que podamos por nuestros paisanos, que requieren de nuestro apoyo y protección; que no sean abandonados, maltratados, que no sean discriminados. Son las condiciones que afortunadamente se han ido entendiendo en el gobierno de Estados Unidos para normar nuestra relación bilateral. Ayer hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala, y tratamos el tema de la migración y hay una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México, y diría que también hacia los migrantes. Se está buscando que sea una migración ordenada, segura .

Los vecinos del norte, dijo el mandatario, están conscientes, porque la gente no sale de sus pueblos, no abandona sus familias por gusto, sino por necesidad. Entonces, la migración tiene que ser opcional, no forzosa, no tiene que ser por hambre, por pobreza o por violencia. Si alguien se quiere ir a buscar la vida a otras partes de manera voluntaria, debe de actuar con libertad, pero no hacerlo por necesidad, tiene que ser opcional .