▲ Lovato, en una de las portadas de su disco Dancig with the Devil, tomada de su Twitter Foto Medios y Media

Vitale, entrevistada en el documental, parece muy nerviosa al revivir las secuelas de lo ocurrido con su amiga. Cuenta cómo recibió de cuatro a cinco mil mensajes al día siguiente, diciéndome que me mueriera y que me suicidara .

En el tercer episodio del nuevo documental de Demi Lovato en YouTube, Dancing with the Devil, la cantante se refiere brevemente a la cultura de los ejércitos de fanáticos tóxicos. La estrella pop, con más de 55 millones de seguidores en Twitter, aborda esa noche de 2018 en que tuvo una sobredosis casi mortal, y cómo la bailarina, coreógrafa y directora creativa Dani Vitale, quien estaba con ella, fue acusada por sus seguidores de ser una mala influencia .

▲ Lovato, en su concierto del 8 de noviembre de 2017 en el Palacio de los Deportes. Foto Medios y Media

En 2019, la cantante Lizzo, de Truth Hurts, se tuvo que disculpar por publicar que una repartidora le había robado su orden de comida. Me disculpo por poner a esa chica en la mira. Entiendo que tengo muchos seguidores y hubo muchas variables que pudieron ponerla en peligro. Voy a ser más responsable al usar las redes sociales; dejaré mi mezquindad y orgullo en la puerta , reculó más tarde.

También está el caso de Lana Del Rey, quien discrepó sobre un profundo ensayo acerca de su álbum Norman Fucking Rockwell! escrito por la crítica Ann Powers. Enojada por algunas frases claves que se referían a las letras como no terminadas y que calificaban al personaje de la cantante de ser una chica mala a la que le han hecho cosas malas .

Del Rey respondió en Twitter, etiquetando a Powers: No me relaciono con ninguna de las observaciones que hiciste sobre la música. No hay nada no terminado en mí. Nunca tuve un personaje. Nunca lo necesité. Nunca lo haré . Sus seguidores, desafortunadamente, tomaron esas palabras como un aliciente para empezar una serie de ataques verbales en contra de la crítica, que, a diferencia de la cantante, no tiene un equipo para protegerla del abuso.

Powers, por su parte, señaló a Los Ángeles Times: Es responsabilidad de una crítica ser considerada y honesta consigo misma al reaccionar ante el trabajo de un artista, auien, a su vez, tiene el derecho a no estar de acuerdo con esa respuesta. Respeto a Lana Del Rey y espero que su música siga recibiendo el aprecio apasionado que ha gozado durante años .

Por su puesto que algunas veces los ejércitos de seguidores han logrado inspirar cambios increíbles. Está el caso del movimiento #FreeBritney que ha logrado que legisladores de Estados Unidos vuelvan a revisar la ley de tutelas, o incluso cuando los fans de k-pop utilizaron TikTok para sabotear un mitin de Donald Trump.

Más a menudo, sin embargo, los fans, sobre todo cuando son indirectamente motivados, pueden detonar enormes olas de odio en línea y poner en verdadero peligro a quien vean como una amenaza.