Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 9 de abril de 2021, p. 29

El amparo que obtuvo el ex comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México Edgar Tungüí Rodríguez es para delitos no graves que no ameritan prisión, por lo que de existir una orden de aprehensión en su contra ésta deberá ejecutarse, advirtió la jefa del Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al señalar que el recurso jurídico que le otorgó un juez federal será apelado por el Tribunal Superior de Justicia capitalino, expresó que se consideraron todas las medidas para pedir su extradición, aunque, recordó, el también ex titular de la Secretaría de Obras y Servicios decidió regresar al país por voluntad propia.

Entiendo que es una suspensión relacionada con un amparo federal para delitos no graves, pero tiene que llegar y presentarse ante la justicia; y si hay orden de aprehensión, pues en esa perspectiva, con el delito que sea, pues tendrá que ejecutarse , expresó la titular del Ejecutivo local.

Tungüí Rodríguez fue detenido en el aeropuerto de Madrid, España, y tiene en su contra tres órdenes de aprehensión por la presunta comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

El ex funcionario en la administración de Miguel Ángel Mancera es acusado de otorgar apoyos económicos a damnificados por el sismo del 19 de septiembre 2017 sin cumplir con los requisitos establecidos en los lineamientos para la reconstrucción de viviendas en conjuntos habitacionales para los inmuebles ubicados en Aluminio 166, colonia Popular Rastro, alcaldía Venustiano Carranza, y Morelia 107, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.