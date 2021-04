Rocío González Alvarado y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 8 de abril de 2021, p. 27

Del millón 356 mil adultos mayores de 60 años y más que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad de México, sólo dos personas tuvieron reacciones alérgicas y 100 más requirieron hospitalización para ser observadas, pero al no representar síntomas graves todas han sido dadas de alta.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, dijo que poco más de 280 mil adultos mayores que por alguna razón no acudieron a vacunarse pueden hablar a Locatel (55-5658-1111) para reprogramar el día y lugar de la inoculación.

Tras reiterar que entre abril y junio se aplicará la segunda dosis en 13 de las 16 alcaldías que faltan, la mandataria confirmó que sigue el personal docente y administrativo de las escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos de la capital, pero las fechas dependerán de la llegada de más biológicos.

Precisó que hay un registro de 300 mil personas que laboran en nivel prescolar y hasta educación superior. Respecto a los adultos que no se vacunaron cuando les correspondía, Sheinbaum señaló que es difícil conocer la razón por la cual no lo hicieron, pero se pudo deber a que cambiaron de domicilio a otras entidades, acudieron a otras alcaldías, no desean aplicársela o lamentablemente fallecieron.

En las distintas sedes de aplicación los excedentes de los biológicos que fueron descongelados se utilizan al final de cada jornada para los integrantes de las brigadas y voluntarios que apoyan en la atención de los adultos mayores.

A su vez, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, afirmó que todas las vacunas son seguras y están aprobadas para atender la emergencia sanitaria del Covid-19. En la capital del país no se presentó ningún caso grave a lo largo de esta primera etapa de inmunización, pero ante cualquier malestar las personas pueden comunicarse a Locatel.