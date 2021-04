De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 4 de abril de 2021, p. 7

Chepina Peralta, ícono de la televisión, pionera y promotora de la gastronomía mexicana por medio de sus espacios en televisión y radio falleció este sábado a los 90 años de edad.

Lucía Josefina Sánchez Quintanar grabó más de siete mil programas televisivos y más de nueve mil para radio; además publicó varios libros y revistas de gastronomía, entre ellos Cocina para la recién casada, Sabroso, nutritivo y barato y Diabetes: el placer de comer, entre otros.

En una entrevista en 2005, Peralta contó a este diario: Debo confesar que era una ama de casa a la que no le gustaba cocinar; pensaba que la cocina era un trabajo de segunda y, como tenía cinco hijos, tenía que hacerlo para llenar pancitas, no porque me gustara. Resulta que soy maestra de oratoria, y un día me llamaron de la televisión porque querían hacer un programa de cocina con una verdadera ama de casa que se identificara con ellas, que fuera simpática, buena comunicadora y con facilidad de palabra, y lo que menos les importaba era si sabía cocinar o no. Fue un contrato de tres meses. Llegué a La cocina de Chepina mordiéndome el rebozo, pero como soy medio comediante le di rienda suelta a esta faceta .

Confesó: “Al principio me pasaron muchos accidentes, como una vez, al hacer una ensalada, las lechugas se me salieron del recipiente, y dije: ‘qué raro, en mi casa no brincan las lechugas’; en otra ocasión, puse galletas en la licuadora y no la tapé, entonces me llené la cabeza de galleta, miré a la cámara y dije: ‘ven, amigas, lo que pasa si no tapan su licuadora’. Las mujeres se identificaron con esa señora a la que le ocurrían las mismas cosas que a ellas. Por eso entiendo a las amas de casa que no les gusta cocinar".