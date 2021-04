Barty tenía el partido bajo control por un marcador de 6-3 y 4-0 cuando Andreescu, nueve del orbe, abandonó por una lesión en la pierna derecha tras sufrir una fuerte caída en el tercer juego del segundo set. Recibió atención médica en su tobillo derecho, hizo un intento de seguir jugando y ya no pudo.

Con su segunda clasificación a la final de Miami tras la de 2019 (en 2020 el torneo fue cancelado por el coronavirus), Barty ya se había asegurado mantener el liderato del ranking de WTA, donde está instalada desde junio de 2019.

No fue la manera en la que quería acabar el torneo pero estoy muy agradecida , dijo una serena Andreescu en la ceremonia de premiación. Llegué a la final en uno de los pocos torneos que he jugado últimamente, no podría estar más feliz .

En el torneo de dobles masculino se proclamaron campeones los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic, segundos de la siembra, al vencer 6-4 y 6-4 a Daniel Evans y Neal Skupski, de Reino Unido.

Hoy será el turno de la final masculina entre dos amigos y compañeros de dobles: el polaco Hubert Hurkacz y el italiano Jannick Sinner, de tan sólo 19 años.