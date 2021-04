Cambio de mentalidad

La ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, ha cumplido un papel crucial en la concientización. En una entrevista reciente con The Associated Press, la ex campeona de natación describió sus propias experiencias con el sexismo y dijo que es hora de cambiar las mentalidades francesas frente a los derechos de las mujeres en el mundo deportivo dominado por los hombres.

En una reunión del gobierno el viernes para evaluar la campaña contra la violencia sexual, Abitbol mencionó que está sanando y le complace ver que otras víctimas hacen denuncias públicamente, informó el diario L'Equipe.