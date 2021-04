Antonio Heras

Corresponsal y La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 3 de abril de 2021, p. 23

Baja California, Mexicali, BC., El gobernador Jaime Bonilla Valdez aseguró ayer que Jorge Hank Rhon es el principal generador de violencia en la entidad porque encabeza en el estado al grupo vinculado con asesinatos y el crimen organizado. Ese grupo, señaló, publicó un video que circula desde la madrugada del jueves en el que se hacen señalamientos y amenazas contra funcionarios policiacos y de gobierno, acusó el mandatario.

En la grabación, uno de los 14 hombres que aparecen armados, encapuchados y vestidos de negro y con chalecos antibalas, lee un comunicado dirigido a la población y a los funcionarios aludidos, incluido el gobernador, a quien le advierten que deje de estar peleando y se ponga a trabajar.

“Están muy preocupados en el cártel porque estemos cobrando el agua (a deudores); todos sabemos que es Jorge Hank, pero además les digo una cosa: yo lo señalo como cabeza de este grupo criminal en el estado... o sea, yo siento que Jorge Hank está detrás, no nada más de estos criminales, sino de todo operativo, inclusive del alto índice de criminalidad que existe en la entidad, porque, como dice el comentario, todos los caminos te llevan al Hipódromo”.