No obstante, apuntó la importancia de elevar el nivel futbolístico, pero con el respaldo de los directivos, para tener un producto más atractivo y atraer a más patrocinadores en cada plantel.

Como parte del crecimiento del torneo de mujeres destacó las grandes entradas a las finales, así como los niveles de audiencia alcanzados, que de acuerdo con un diario capitalino superan a la Liga de Expansión, siendo el segundo certamen nacional más visto en televisión. En lo técnico, señaló que ya no existe tanta diferencia entre las jugadoras, ahora vemos partidos más equilibrados, con mayor competencia .

En los equipos donde he estado hay compromiso, pero ojalá todos los clubes le dieran esa seriedad a este torneo. ¡Apuéstenle! Se pueden encontrar los recursos para sacar este proyecto adelante y brindar más facilidades y oportunidades a todas las jugadoras de la Liga , dijo en entrevista.

Si bien la Liga Mx Femenil ha crecido en lo deportivo, la delantera de Pumas Dinora Garza señaló que algunos equipos deben dejar de ver este torneo como imposición y aseveró que las mujeres no pedimos un salario superior al de los hombres, sólo buscamos equidad, porque trabajamos exactamente lo mismo dentro y fuera de la cancha.

Vivimos en una sociedad aún machista, pero se han derrumbado varios tabúes, todavía faltan muchas cosas por mejorar. Me tocó una época en la cual debía pagar por jugar en un torneo o usar un uniforme, ahora incluso tenemos una mejor infraestructura, pero siempre vamos a querer más por el esfuerzo que hacemos, ojalá nuestras hijas o nietas puedan disfrutar de esto.

Sin embargo, reconoció que un aspecto a mejorar son los horarios, debido a que la mayoría de los partidos de la Liga Mx Femenil se llevan a cabo en la mañana o los lunes en la tarde. Este tema puede cambiar mucho el rendimiento de las futbolistas , aseveró.

La designación de Mónica Vergara como la primera entrenadora de la selección femenil mexicana también es un aspecto positivo para el desarrollo del balompié de mujeres, consideró Garza.

Mónica te inspira a darte cuenta que la oportunidad está ahí, cuando desee colgar las botas espero poder seguir aportando al futbol, poder dirigir un equipo, ya sea femenil o varonil, porque al estudiar como directora técnica lo hacemos para entrenar a ambos , sostuvo.

Después de los casos de ciber- acoso contra las americanistas Jana Gutiérrez y Selene Valera, así como a su compañera Deneva Cagigas, Dinora lamentó que varias futbolistas enfrenten esta situación.

No lo he padecido, pero me uno a todas aquellas que sé si lo han vivido. Debemos trabajar en educar a las nuevas generaciones para respetar a todos los seres humanos. Con el acoso muchas personas han perdido la vida .

Con Pumas, Dinora buscará mantener el buen paso que ha tenido el plantel en este torneo cuando enfrenten hoy a Chivas en la jornada 13 del torneo Guardianes 2021. Mientras las felinas se ubican en el quinto puesto con 25 puntos, las rojiblancas están en el tercer escalón con 27 unidades.