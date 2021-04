Estimó que la anterior revisión no fue exhaustiva al no pronunciarse sobre la posible existencia de propaganda gubernamental ilegal e inobservancia de los lineamientos de imparcialidad.

El pasado 4 de marzo, la sala especializada determinó la inexistencia de las infracciones atribuidas al Presidente. Sin embargo, la sala superior consideró que le faltó exhaustividad en su análisis, por lo que le ordenó volver a revisar el tema.

Por otra parte, los magistrados confirmaron la sentencia de la sala regional, que no encontró violación a la ley en el mensaje de López Obrador antes de su segundo Informe de Gobierno, donde se refirió al papa Francisco y al Evangelio. Ratificó que no se actualizó ninguna infracción electoral, pues el mensaje no tuvo contenido ni fines electorales.