Indicó que el nivel de dicho representativo, dirigido por Jaime Lo-zano, “es muy homogéneo; es decir, no hay killers, y ante eso, hay que tratar de tener fogueo con selecciones europeas o sudamericanas, porque la verdad en la Concacaf no hubo mucha exigencia, ésta vendrá en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí sí tendrán grandes retos y deben estar listos para afrontarlos”.

Para que la selección mexicana Sub-23 que ganó el título en el torneo preolímpico de la Concacaf no pierda el ritmo, los jugadores deben tener continuidad en sus respectivos equipos, y se tiene que buscar la mayor cantidad de duelos de preparación posible. Como no hay elementos que marquen diferencia, se debe apostar por el trabajo constante , consideró el visor de talentos Ángel Coca González.

Mencionó que cuando se consigue un logro a nivel de selecciones, como el reciente título del torneo preolímpico, “siempre se olvidan de todo lo que se está haciendo mal.

“En este caso, los clubes no ofrecen muchos lugares a los jóvenes mexicanos en su primer equipo, por lo cual, los entrenadores del Tri, ya sea mayor o de categorías menores, no tienen mucha tela de dónde cortar, y no hay material para formar selecciones verdaderamente competitivas”.