La Jornada

Jueves 1º de abril de 2021

Ante una complicada temporada que vive con Chivas, el entrenador Víctor Manuel Vucetich fue frío al reconocer que el ambiente para los técnicos en la Liga Mx es como el Coliseo romano , donde vives o mueres dependiendo de si los aficionados levantan o bajan el pulgar sin conocimiento .

Por los años de experiencia sé que en el futbol hay dos opciones nada más: estás o no. El punto medio no existe. A veces la parte fundamental es que si permaneces, debe haber una lectura de todo el trabajo, si está bien o mal. Pero en el balompié mexicano en general siempre se marca ganar o perder , dijo en videoconferencia.

Hoy día ya no vivo con miedo, sino con la certeza de que esto es así. No me espanta en lo más mínimo , agregó. Asimismo, apuntó que para contrarrestar esta situación es importante confiar en proyectos a largo plazo para obtener los mejores resultados, tal como lo han hecho selecciones como la de Alemania.

En nuestro futbol es muy difícil la programación, crear proyectos. Ojalá que en un momento dado cambie, como lo ha hecho Tigres al dar un respaldo total a un proyecto. Alemania es otro ejemplo. Ahí es a donde deberíamos llegar para un crecimiento. Pero sé que es complicado, somos conscientes de la situación y no rehuimos .

Después de 13 jornadas, las Chivas no han podido salir de los últimos puestos al encontrarse en el escalón 16 con apenas dos triunfos, seis empates y tres derrotas. Además, han recibido 18 goles en contra y sólo han marcado en quince ocasiones.

Vucectich lamentó enfrentar una situación tan penosa con un plantel de gran tradición y que se caracteriza por apostar en favor del talento de los mexicanos