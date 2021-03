Juan Ibarra

Domingo 28 de marzo de 2021

La actriz cubana Yany Prado creció con la libertad de intentar lo que ella quisiera. Sus padres trabajaban como acróbatas en uno de los mejores circos de Cuba, así que junto a su hermana, con quien jugaba intentando acrobacias, se enamoró de la interpretación.

Más tarde Yanny vino a México en donde estudió actuación. En este país trabajó en diversos proyectos, lo que finalmente llevó a la actriz al casting en el que obtuvo su papel de Gina en la serie Sky Rojo, original de Netflix.

Gina es el primer papel estelar de la cubana, y representa para ella un antes y un después en su carrera. Creo que es uno de los mejores momentos que estoy viviendo en mi carrera, de hacer una serie tan espectacular, tan extraordinaria como es ésta , describe Prado en entrevista.

La serie, ambientada en España, narra la historia de tres mujeres que, siendo víctimas de trata, deciden huir del proxeneta que las explota. Gina no es una prostituta, Gina es una chica víctima de trata. Una chica ingenua, con una situación económica decadente, por esto llega a caer en la red de la mentira, en la red de trata que la trae a España , puntualiza la cubana quien considera dicho delito como la esclavitud del siglo XXI.