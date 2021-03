Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 28 de marzo de 2021, p. 8

Hace una década, en la plaza Garibaldi, Adrián Bedolla forjó a El Jilguero que siguió el rumbo del cual se había enamorado desde su infancia cuando comenzó a cantar y a portar el traje de charro: la música tradicional mexicana.

Desde entonces, Bedolla ha luchado y picado piedra , además ha abierto espacios para el género regional, del cual está orgulloso de enseñarlo y difundirlo para niños, jóvenes y adultos. A la par, encarna a Pedro Infante en la obra de teatro No te vayas, Pedro y, en abril próximo, lanzará el sencillo con nuevos arreglos de El gavilán pollero, tema que hizo famoso el ídolo de Guamúchil, pero ahora con un video animado, dedicado especialmente a los niños.

El Jilguero contó a La Jornada: “El tema surge con el propósito de que los pequeños se enamoren de lo que por derecho es nuestro: la música tradicional mexicana. Nos llegó la idea de sacar una canción infantil y optamos por El gavilán pollero, de los años 50, del compositor chihuahuense Ventura Romero; antes veníamos manejando temas más bravíos, pero si queremos defender la música mexicana es mejor hacerlo desde los niños y, a la vez, que este tema se siga cantando”.

La historia profesional de Adrián Bedolla comenzó cuando llegué a buscar oportunidades, ese sueño que muchas veces vemos en las películas donde llega alguien con la famosa tarjeta y piensas que serás famoso .