Pero cuando Portugal parecía que no iba a tener tantos problemas como en su debut en este clasificatorio, Serbia reaccionó en el segundo tiempo y logró empatar, con tantos de Alexander Mitrovic, de cabeza (46), y de Filip Kostic, culminando un contragolpe (60).

El partido terminó con la jugada polémica en la que Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic y Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol, pero el árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador.

Las protestas le costaron a CR7 la tarjeta amarilla, retirándose de la cancha visiblemente molesto y arrojando el brazalete de capitán.

No puede ser que en un partido de este nivel, no se conceda un gol que claramente ha entrado , lamentó tras el partido Fernando Manuel Costa Santos, técnico de los lusos.

En el caso de Bélgica, visitó Praga para jugar ante la República Checa y brindó un partido vibrante que acabó en empate 1-1.

Romelu Lukaku, con un tanto en el 60, evitó la derrota de los Diablos Rojos, después de que los checos se adelantaran en el 50 por medio de Lukas Provod.