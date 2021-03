En ese sentido, indicó que ser llamado el Gigante de la Concacaf no le da a México ninguna ventaja de cara al encuentro ante el equipo estadunidense.

Prefiero demostrarlo partido a partido, no nos creemos más que nadie y no pensamos que somos superiores hasta que acaba el juego. Nunca he visto que un encuentro se gane con la jerarquía o el nombre, debes demostrar tu valía dentro de la cancha , apuntó.

Asimismo, el timonel señaló que en su equipo no hay excesos de confianza tras haber ganado los dos primeros duelos del certamen, ante República Dominicana y Costa Rica.