El silbante Marco Ortiz está en la polémica, tras ser exhibido por Brizio debido a sus fallas en el duelo de San Luis contra Pumas.

Admitió que el cargo de titular del arbitraje es de mucha exigencia, pero él trabajó alrededor de 15 años como silbante y ahí siempre hay presión. Brizio fue de los mejores árbitros que ha tenido este país y esperábamos que al frente del gremio transmitiera cosas positivas, no obstante, ha sido lo contrario: no existe buen trabajo, jaló a sus amigos y compadres en lugar de rodearse de gente capaz .

Y en cuanto a lo que se avecina, ante la intención de darle más espectáculo al juego y que los partidos tengan menos tiempo muerto, prevé que habrá instrucciones hacia los silbantes: “Es muy sencillo hacer estadísticas y decir que en Europa se juegan más minutos, pero entonces habría que ver también la calidad de jugadores que hay allá, los sueldos que ganan, entonces ahí ya cambian las cosas.