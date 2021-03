Jared Laureles C.

Domingo 21 de marzo de 2021, p. 8

El ex dirigente Carlos Romero Deschamps mantendrá vigente su influencia dentro del sindicato petrolero a pesar de haber renunciado como trabajador activo de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que la estructura del Comité Ejecutivo General y de las 36 secciones sindicales que lo acompañaron desde hace 26 años quedará intacta.

Dos de los líderes disidentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana insistieron en que no hay condiciones para realizar una elección para la secretaría general –la cual está vacante tras la renuncia de Romero Deschamps en octubre de 2019–, debido a que la estructura del ex dirigente del gremio sigue en funciones con personas allegadas a él que continúan intimidando a los trabajadores y amenazando de no darles empleo si no votan por ellos .

María de Lourdes Díaz Cruz, quien encabeza el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, advirtió que tras la renuncia de Romero Deschamps aún faltan 36 cabezas que están en la misma situación o peor que él, obviamente sigue siendo el cerebro , por lo que el terrorismo sindical debe ser erradicado del gremio.

Por su parte, Sergio Carlos Morales Quintana, del Frente Nacional Petrolero, indicó que Romero Deschamps tiene la estructura, tanto del comité ejecutivo como de los 36 secretarios sindicales .

El brazo más visible en el cuerpo de gobierno del gremio es el diputado priísta Manuel Limón Hernández, dirigente interino tras la renuncia de Romero Deschamps y actual secretario del Interior, Actas y Acuerdos. De igual forma, se identifica a Ricardo Aldana Prieto, secretario Tesorero.