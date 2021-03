H

ipnótico, es como podría definirse el sonido que generaba en los alientos, el mágico instrumentista, compositor y productor, Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, quien falleció tras un largo padecimiento y finalmente por Covid-19, el 14 de marzo, a los 52 años. Usual es que en las bandas de rock, los solos sean del guitarrista; con Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, los solos estelares eran del Sax, desbocando el aire sobre saxofones varios, clarinete, trompeta, trombón, así como diversos instrumentos árabes. Lo que de él emanaba se transfiguraba en el sello característico del grupo.

Si bien los solos de saxofón son comunes en el blues y el jazz, y lo fueron en el pop de los años 80, las intervenciones de sonido único y personal de Sax, con toques aflamencados y arabescos, sobre fusiones de ska con rock, son inusuales; y en México al menos, no tiene par. Muchos de los temas más emblemáticos de La Maldita, giran en torno a motivos y riffs compuestos por aquél: Kumbala, Pachuco, Pata de Perro, Solín.

Quizá por su personalidad tímida y discreta, no tenía los grandes reflectores encima, pero Sax no era un músico más. De San Luis Potosí, empezó su carrera a los once años como el saxofonista y clarinetista más destacado de la Orquesta Juvenil de su natal Soledad de Graciano Sánchez; a los trece participó en una actuación de niños en el Palacio de Bellas Artes; ganó nombre por su habilidad para la improvisación en instrumentos de viento. Estudió en el Instituto de Bellas Artes de su estado y en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México. Además de tocar durante tres décadas con su banda de marras, colaboró con Mano Negra, Fabulosos Cadillacs, Café Tacvba, Héctor Infanzón, Bill Laswell, entre otros, y poseía récord ejecutando la técnica de respiración circular con el saxofón sobre una sola nota.

El sonido de Sax era un llamado, un clamor que sonaba a calle y nostalgia urbana, a frenetismo que incita al baile y a la euforia citadina, pero también a la melancolía y el trance. Memorables son esos momentos en directo, cuando Sax, virtuoso, tocaba varios instrumentos a la vez, generando texturas cósmicas, irrepetibles. Con su muerte se va el sonido de una época, tras haber dejado huella en el imaginario popular, a bordo de una de las bandas más relevantes en la historia de la música mexicana. Es fuerte decirlo, pero qué difícil es imaginar a La Maldita sin su irremplazable aura sonora. Quedan sus notas resonando en la memoria colectiva. Descanse en paz.

Grammys: giro dinámico por pandemia

Aunque uno quisiera ignorar los premios Grammy que otorga la Academia Nacional de Grabaciones, Artes y Ciencias estadunidense a lo mejor del año previo, es imposible pues siguen incidiendo en la industria de la música: en el eco que se da a ciertos artistas y tendencias, que influye en lo que escucha el gran público.